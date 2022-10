Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar veut Zidane, Henrique a une autre idée en tête

Publié le 17 octobre 2022 à 05h30

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane a littéralement tout gagné avec le Real Madrid lors de ses deux passages sur le banc du club merengue. À présent, il semblerait que le champion du monde tricolore souhaite prendre la suite de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France alors que le PSG rêverait toujours de l’attirer. Mais Antero Henrique a d’autres plans.

Lors de sa carrière d’entraîneur au Real Madrid, Zinedine Zidane a notamment tout de même remporté trois Ligues des champions et deux Liga. De quoi le pousser à se lancer un nouveau challenge. Et il semblerait que depuis son deuxième départ du Real Madrid en mai 2021, Zidane attende le bon et l’unique. « L’Équipe de France ? J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! » . Voici la déclaration de Zinedine Zidane datant de juin dernier à L’Équipe .

Le Qatar veut toujours Zinedine Zidane et prépare une offre

Pour autant, la cote de Zinedine Zidane est toujours aussi importante au Qatar. Les propriétaires du PSG seraient prêts à revenir à la charge dans les prochains mois avec une offre de contrat selon les informations de Média Foot . Lorsqu’en parallèle, le PSG pourrait à terme avoir à faire à la Juventus si jamais la Vieille Dame se séparait de Massimiliano Allegri.

Mercato - PSG : Une bombe est lâchée, le successeur de Galtier déjà annoncé https://t.co/lk6631keAF pic.twitter.com/96vxcmvzRK — le10sport (@le10sport) October 15, 2022

«L'entraîneur du Sporting, Ruben Amorim, est le prochain entraîneur du PSG»