Mercato - PSG : Le Qatar reçoit une bonne nouvelle pour Zidane

Publié le 15 octobre 2022 à 18h15

Thomas Bourseau

Dans le cadre d’un éventuel remplacement de Christophe Galtier à terme sur le banc du PSG, le Qatar en pincerait toujours pour Zinedine Zidane. Et en l’état, il semblerait que la Juventus ne lui fasse pas d’ombre dans cette opération.

Et si Christophe Galtier finissait par plier bagage ? Ces deniers jours, il a été question d’une demande de Kylian Mbappé de quitter le PSG, en raison de promesses non tenues par la direction. Selon Le Parisien, en cas de départ de Mbappé, le conseiller football Luis Campos serait susceptible de prendre la décision de lui aussi quitter le club, et un effet domino pourrait se mettre en place avec Christophe Galtier.

Zidane devrait faire l’objet d’une offensive du PSG

En cas de départ de Christophe Galtier du PSG, il semblerait que les hauts décideurs du Paris Saint-Germain garderait un oeil avisé sur la situation de Zinedine Zidane, toujours libre de tout contrat. Média Foot a même fait savoir ces dernières heures que les propriétaires qataris du PSG seraient susceptibles de lancer une offensive dans les prochains mois.

Zidane est lié à la Juve, mais Allegri ne sera pas remercié de sitôt