Mercato - OM : En feu depuis son arrivée, il reçoit les louanges de Longoria

Publié le 17 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Alors qu’il n’était pas indiscutable sous Jorge Sampaoli la saison passée, Amine Harit fait fureur depuis le début de l’exercice sous les ordres d’Igor Tudor. De quoi permettre à Pablo Longoria d’affirmer que le Marocain était la pièce manquante du puzzle offensif de l’OM.

Contrairement à William Saliba qui n’a pas effectué un second prêt ou même qui n’a pas débarqué par le biais d’un transfert sec comme le souhaitait le président Pablo Longoria, Amine Harit est pour sa part revenu à l’OM. Après une première expérience au cours de laquelle il ne disposait pas du statut de titulaire indiscutable sous la houlette de Jorge Sampaoli, l’international marocain est intouchable sous Igor Tudor et ne manque pas un match de l’OM, qu’il soit titularisé ou non.

«Il peut orienter le jeu à sa guise»

De par ses récentes performances, Amine Harit a reçu les éloges d’Igor Tudor dernièrement. « Il a été impressionnant. C'est un mec fantastique, avec lui dans l'équipe, on sent qu'il s'y plaît, que ce jeu lui correspond, c'est ce qu'il aime. Il a une super conduite de balle, il peut orienter le jeu à sa guise, évoluer entre les lignes, il a les capacités techniques pour combiner avec les autres. Il a vraiment fait la différence ».

«Il nous manquait quelqu'un qui donne du déséquilibre»