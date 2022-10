Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Courtisé par Campos, Saliba a un rêve pour son avenir

Publié le 18 octobre 2022 à 07h15

Thomas Bourseau

En fin de contrat en juin 2024 à Arsenal, William Saliba aurait l’intime conviction de vouloir retrouver le football français à terme. En parallèle, Luis Campos garderait la porte du PSG ouverte pour l’international français.

William Saliba a fait vibrer les supporters de l’OM la saison passée grâce à un prêt que le président Pablo Longoria avait convenu avec Arsenal. Et alors que le club phocéen aurait tenté en vain de conserver les services de l’international français de 21 ans, les Gunners n’ont finalement pas ouvert la porte à un départ définitif et Fabrizio Romano a même dernièrement confié qu’en plus de l’OM, un autre grand club européen aurait tenté sa chance avec William Saliba, sans succès.

Le PSG se tiendrait prêt à saisir la moindre opportunité avec Saliba

Alors que les discussions avec le clan Saliba ne seraient pas aussi fluides qu’avec Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, Arsenal pourrait témoigner d’une tentative du PSG pour un éventuel transfert l’été prochain, le contrat de Saliba prenant fin en juin 2024. Le journaliste Ben Jacobs a même assuré pour The Football Terrace que le conseiller football Luis Campos et le PSG auraient laissé la porte ouverte à Saliba si jamais ce dernier venait à cultiver le souhait de revenir en France.

Saliba aurait pour objectif de revenir en France à terme