Mercato - PSG : Saliba fait vibrer le Qatar, une réponse tombe

Publié le 15 octobre 2022 à 20h10

Thomas Bourseau

William Saliba pourrait animer le marché des transferts du PSG dans les prochaines semaines au vu de l’intérêt qu’il suscite au sein du club de la capitale à en croire la presse anglaise. Cependant, il est toujours question d’une prolongation de contrat à Arsenal.

William Saliba n’a pas manqué de faire parler de lui lors de son prêt à l’OM la saison passée. Prêté sans option d’achat par Arsenal, Saliba est parvenu à devenir indéboulonnable à l’OM au point que le président Pablo Longoria essaie de définitivement s’attacher les services de celui qui est devenu international français comme Fabrizio Romano l’a dernièrement fait savoir pour Caught Offside . Cependant, Arsenal a fermé la porte à double tour à l’intersaison.

Arsenal travaille toujours sur la prolongation de Saliba

Depuis le début de la saison, William Saliba a joué l’intégralité des matchs de Premier League d’Arsenal et a avoué se sentir à la maison à Londres au micro de Sky Sports en septembre dernier alors que des discussions ont lieu en coulisse pour une éventuelle prolongation de son contrat courant jusqu’en juin 2024. Journaliste pour CBS Sports , Ben Jacobs a profité de son passage sur la chaîne YouTube : The Football Terrace , pour faire un point sur la situation à Arsenal. « Il est toujours très probable que Saliba signe. Arsenal a confiance, mais il y a beaucoup plus d'intérêt concret autour de Saliba ».

« Si le PSG venait, cela pourrait lui donner une décision à prendre »