Foot - PSG

PSG : Messi, Benzema… L’improbable sortie de Sampaoli sur le vainqueur du Ballon d’Or

Publié le 17 octobre 2022 à 18h30

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce lundi, Karim Benzema devrait sans surprise remporter le Ballon d’Or après l’incroyable saison réalisée sous le maillot du Real Madrid. Un succès mérité aux yeux de Jorge Sampaoli, mais l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille n’oublie pas Lionel Messi, et ce malgré l’absence de l’Argentin dans la liste des 30 nommés.

Ce lundi 17 octobre 2022 devrait rester comme une date historique dans la carrière de Karim Benzema. Pour la première fois, l’attaquant de 34 ans est en route pour remporter le Ballon d’Or après avoir réalisé une saison impressionnante sous le maillot du Real Madrid (44 buts et 15 passes décisives en 46 matches). L’international français, également vainqueur de la Ligue des Nations avec les Bleus en octobre dernier, est le grand favori pour remporter la distinction suprême. Un succès qui fait l’unanimité ou presque sur la planète foot.

« Messi est le meilleur au monde et Karim a fait une saison incroyable »

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a salué la saison réalisée par Karim Benzema à la veille qui match entre le FC Séville et Valence, mais l’ancien entraîneur de l’OM n’oublie pas Lionel Messi pour autant. « S'ils décernent le Ballon d'Or à Messi, c'est toujours bien. Il se démarque des autres depuis longtemps. Mais Benzema l'a aussi mérité, car il a joué un rôle déterminant dans le succès du Real Madrid. Messi est le meilleur au monde et Karim a fait une saison incroyable », a indiqué l’ex-sélectionneur de l’ Albiceleste , relayé par AS .

PSG : Benzema se prépare à triompher, Mbappé sera aux premières loges https://t.co/9Y5QPK8ru8 pic.twitter.com/GKOrieiHyz — le10sport (@le10sport) October 17, 2022

Messi pas dans les 30 cette année