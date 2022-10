Foot - Real Madrid

Real Madrid : Sacré Ballon d’Or, Karim Benzema affiche son énorme fierté

Publié le 17 octobre 2022 à 22h10 - mis à jour le 17 octobre 2022 à 22h13

Sans surprise, Karim Benzema a remporté ce lundi soir son premier Ballon d’Or. Un sacre mérité pour l’attaquant du Real Madrid, auteur d’une dernière saison XXL sous le maillot merengue, lui qui totalise 44 buts et 15 passes décisives en 46 matches. L’international français n’a pas caché sa fierté au moment de récupérer son trophée.

C’est fait ! Grand favori de cette 66e édition, Karim Benzema a reçu le premier Ballon d’Or de sa carrière ce lundi soir des mains de son idole Zinedine Zidane. Un sacre logique pour l’attaquant français, qui sort d’une incroyable saison avec le Real Madrid, lui qui totalise 44 buts et 15 passes décisives en 46 matches disputés sous le maillot merengue. « J’espère pour Karim qu’il sera le nouveau Ballon d’Or. C’est mérité, je suis content de pouvoir être ici et en plus remettre le Ballon d’Or », confiait avant la cérémonie Zinedine Zidane. Ému au moment de recevoir le Graal, Karim Benzema n’a pas caché sa fierté.

« C'est beaucoup de travail »

« C'est une fierté d'avoir cela devant moi. Je repense à tout ce travail où je n'ai pas lâché depuis tout petit. Après j'ai eu de la motivation car j'ai eu deux modèles, Zizou et Ronaldo. C'est beaucoup de travail, c'est ne rien lâcher et s'entraîner toujours plus. C'est aussi garder ce rêve dans la tête. J'ai eu des moments difficiles dont cette période où je n'étais pas en sélection. Je n'ai pas lâché et j'ai travaillé en gardant la joie de jouer au foot avec mon coach (Zidane). Je n'ai rien lâché. Ces périodes difficiles m'ont renforcé mentalement », a confié Karim Benzema sur la scène.

« C'est le Ballon d'or du peuple »