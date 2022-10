Foot - Real Madrid

Real Madrid : L’énorme aveu de Benzema sur le Ballon d’or

Publié le 17 octobre 2022 à 20h30

Thomas Bourseau

Karim Benzema n’était pas présent en 2021 lorsque beaucoup voulaient qu’il gagne le Ballon d’or que Lionel Messi a finalement raflé. Ce lundi soir, l’attaquant du Real Madrid est le grand favori et a pris place dans le Théâtre du Châtelet en affirmant s’attendre à le remporter.

Après avoir à la fois remporté la Liga et la Ligue des champions, en étant au passage décisif à chacune des rencontres à élimination direction du parcours européen du club merengue la saison dernière, Karim Benzema semble être le grand favori pour cette édition du Ballon d’or. Contrairement aux trophées précédents, les votes ont été comptabilisés et basés sur la saison 2021/2022 et non sur la totalité de l’année civile 2022.

« Content déjà d’être ici et j’espère gagner »

Ce lundi soir, Karim Benzema pourrait devenir le premier joueur français à rafler la récompense individuelle suprême depuis Zinedine Zidane en 1998. Alors au micro de L’Équipe la chaîne, le numéro 9 du Real Madrid n’a pas manqué de souligner à quel point il comptait profiter de ce moment unique. « Le Ballon d’or ? Je suis content, fier d’être là car c’est la première fois. Après, on verra, on va kiffer le moment ». Pour France Football , Karim Benzema s’est montré plus loquace en expliquant espérer gagner le Ballon d’or. « Comment ça va ce soir ? Très bien. Content d’être là parce que déjà c’est la première fois, et ensuite en espérant une bonne nouvelle (sourire). Si ce serait une cerise sur le gâteau après la victoire contre le Barça dimanche ? Ah bah c’est différent. Hier le Classico, aujourd’hui le Ballon d’or, on verra. En tout cas, content déjà d’être ici et j’espère gagner ».

« Un moment ? La victoire en Champions League »