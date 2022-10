Foot - Real Madrid

Real Madrid : Modric, Tchouaméni… Benzema reçoit d’énormes messages avant le Ballon d’Or

Publié le 17 octobre 2022 à 14h00

Auteur d’une saison exceptionnelle, Karim Benzema devrait, ce lundi, remporter son premier Ballon d’Or. Avant la cérémonie qui aura lieu à Paris, au Théâtre du Châtelet, l’attaquant du Real Madrid a reçu des messages de soutien de la part d’Aurélien Tchouaméni, Carlo Ancelotti ou encore Luka Modric, vainqueur lui en 2018.

Ce lundi, Karim Benzema se retrouve face à son destin. Depuis tout petit, l’attaquant du Real Madrid rêve de remporter le Ballon d’Or et ce jour semble enfin arrivé. Sauf immense surprise, c’est bien l’international français qui devrait rafler la mise au Théâtre du Châtelet. 24 ans après Zinédine Zidane, le dernier tricolore à l’avoir remporté, Karim Benzema pourrait être le prochain. Encore auteur d’un gros match lors du Classico face au FC Barcelone, Benzema a soigné sa dernière sortie avant le grand jour.

« Il a fait une saison exceptionnelle »

Et au Real Madrid, tout le monde est unanime : Karim Benzema mérite plus que jamais ce Ballon d’Or. « J’espère et je pense que Benzema va gagner demain. Je lui souhaite le meilleur. Il a fait une saison exceptionnelle et il continue à montrer ses qualités encore aujourd’hui. Donc on est super content pour lui », a lancé Aurélien Tchouaméni, son coéquipier au Real Madrid et en équipe de France, dans des propos relayés par RMC Sport .

Ancelotti et Modric prêts pour la fête