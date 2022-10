Foot - Real Madrid

Real Madrid : Avant le Ballon d'Or, Benzema est interpellé par... Giroud !

Publié le 17 octobre 2022 à 03h30

Arthur Montagne

Lundi soir, Karim Benzema devrait devenir le premier français depuis Zinedine Zidane à remporter le Ballon d'Or. C'était en 1998. L'attaquant du Real Madrid est l'immense favori cette année et même Olivier Giroud reconnaît que la récompense ne devrait pas échapper à l'ancien Lyonnais.

24 ans que la France attend cela. Depuis 1998 et le sacre de Zinedine Zidane, aucun Français n'a remporté la Ballon d'Or. Mais lundi soir, au Théâtre du Châtelet, Karim Benzema devrait mettre fin à cette très longue disette. Auteur d'une saison exceptionnelle avec le Real Madrid, l'attaquant de l'équipe de France est l'immense favori comme le confirme Olivier Giroud.

Giroud donne le Ballon d'Or à Benzema

« Je pense que oui, Benzema mérite le Ballon d’Or avec ce qu’il a accompli avec son club cette année. Je ne vois pas qui pourrait le concurrencer. Beaucoup pensent comme moi et sont unanimes pour dire que cette année, il le mériterait », lance l'attaquant de l'AC Milan au micro de RMC Sport avant de se prononcer sur ses deux coéquipiers qui sont nommés parmi les 30 prétendants au Ballon d'Or à savoir Mike Maignan et Rafael Leão.

«Je leur souhaite de continuer à être dans cette liste du Ballon d’Or»