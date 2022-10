Foot - Real Madrid

Real Madrid : L'annonce retentissante de Giroud sur Benzema et le Ballon d'Or

Publié le 15 octobre 2022 à 19h30

Amadou Diawara

Auteur d'une saison 2021-2022 époustouflante avec le Real Madrid, Karim Benzema est le grandissime favori pour le Ballon d'Or, qui sera décerné ce lundi lors de la 66ème cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet de Paris. Interrogé sur le sujet, Olivier Giroud a milité pour que son compatriote français soit sacré.

Lors de la saison 2021-2022, Karim Benzema a affiché une forme incroyable. Alors qu'il a enchainé les performances XXL, le buteur du Real Madrid a permis à son club de remporter à la fois la Liga et la Ligue des Champions. Ainsi, Karim Benzema est le grand favori pour remporter le Ballon d'Or lors de la 66ème cérémonie qui aura lieu au Théâtre du Châtelet. Lors d'un entretien accordé à RMC Sport ce samedi, Olivier Giroud a confié que Karim Benzema méritait amplement d'être sacré ce lundi.

« (Un grand favori se dégage, mais à qui donnerez-vous le Ballon d’Or ?) Je pense que oui, Benzema mérite le Ballon d’Or avec ce qu’il a accompli avec son club cette année. Je ne vois pas qui pourrait le concurrencer. Beaucoup pensent comme moi et sont unanimes pour dire que cette année, il le mériterait », a jugé Olivier Giroud, avant de se focaliser sur ses coéquipiers de l'AC Milan nommés pour le Ballon d'Or.

« (Mike Maignan et Rafael Leao sont aussi nommés. Ça chambre dans le vestiaire ?) Non, on n’en parle pas plus que ça. Ils sont conscients de ce qu’ils ont réalisé l’année dernière avec ce Scudetto, ils font partie de l’équipe type de la Serie A, que cela soit Theo (Hernandez), Rafa (Leão) ou Mike (Maignan). Ils sont encore jeunes, ils ont cette marge de progression, ils sont au top niveau » , a ajouté Olivier Giroud, avant de conclure.

