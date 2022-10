Foot - Real Madrid

Real Madrid : Avant le Ballon d'Or, il craint un scandale pour Benzema

Publié le 16 octobre 2022 à 11h00 - mis à jour le 16 octobre 2022 à 11h00

Arnaud De Kanel

Le Ballon d'Or sera décerné ce lundi 17 octobre au Théâtre du Chatelet à Paris. Karim Benzema fait office de grand favori et dans l'hexagone, on commence déjà à s'enflammer quant à un possible couronnement. En effet, Bruno Genesio, qu'il a connu chez les jeunes à l'OL, n'attend que ce moment qui viendrait récompenser la carrière de l'attaquant du Real Madrid.

Karim Benzema n'a jamais été aussi proche de la délivrance. La cérémonie du Ballon d'Or se tiendra ce lundi et elle devrait sacrer le Français. Si tel n'est pas le cas, cela susciterait l'indignation de Bruno Genesio. Le coach du Stade Rennais a connu Benzema chez les jeunes à l'OL et plaide une nouvelle fois en la cause de l'attaquant madrilène.

«S'il ne l'a pas, c'est un scandale»

Bruno Genesio connait bien Karim Benzema. Il s'attend à ce que le Français soulève son premier Ballon d'Or. « Pour moi, c'est juste normal. S'il ne l'a pas, c'est un scandale. Ce serait facile de dire aujourd'hui qu'il avait un potentiel de Ballon d'Or. On sentait, en revanche, qu'il avait un talent au-dessus de la moyenne et une personnalité pour le haut niveau. Il avait confiance en lui, mais de la bonne confiance, pas de la suffisance. La confiance qui l'habite quand il dit "je suis là pour prendre votre place" au moment de débarquer dans le vestiaire des pros à 17 ans, c'est la même que celle qui rassure les autres, la saison dernière, à chaque fois que le Real était à la rue. Il emmène les mecs ! » a-t-il confié dans un entretien accordé à L'Equipe .

«Karim, c'est une fierté»