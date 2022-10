Foot - Autres

Zidane, Papin… Avant Benzema, ces Français ont remporté le Ballon d’Or

Publié le 17 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Ce lundi, on connaitra l’identité du lauréat du Ballon d’Or 2022. Et sauf énorme surprise de dernière minute, c’est Karim Benzema qui devrait être récompensé de ses incroyables performances avec le Real Madrid. Un sacre qui mettra alors par la même occasion fin à une longue attente pour voir un Français soulever ce Ballon d’Or.

Qui succèdera à Lionel Messi ? En 2021, le joueur du PSG avait remporté son 7ème Ballon d’Or. Pas dans les nommés en 2022, l’Argentin va donc transmettre son trophée à un autre joueur et celui-ci devrait être Karim Benzema. Alors que le joueur du Real Madrid était notamment en concurrence avec Sadio Mané, il ne fait désormais plus vraiment de doute concernant la victoire de KB9. A 34 ans, Benzema s’apprête à être récompensé de son incroyable saison au Real Madrid et il va ainsi recevoir la plus prestigieuse des récompenses individuelles.

Benzema succède à Zidane

Ce lundi, on devrait donc avoir un Français à l’honneur lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Karim Benzema devrait ainsi imiter certains de ses compatriotes. Et au palmarès du Ballon d’Or, on peut retrouver 4 tricolores. Le dernier en date : Zinedine Zidane. Il faut remonter à 1998 pour assister à la victoire du mythique numéro 10 de l’équipe de France. Cela fait donc 24 ans et cette attente devrait prendre fin très rapidement grâce à Benzema.

Papin, Kopa et Platini…

Avant Zinedine Zidane, c’était Jean-Pierre Papin qui avait soulevé le Ballon d’Or. C’était lors de l’édition 1991 que l’attaquant de l’OM avait été distingué. En 1958, c’était Raymond Kopa qui avait été récompensé. Le célèbre joueur du Stade de Reims et du Real Madrid s’était retrouvé sur la plus haute marche du podium où on pouvait d’ailleurs retrouver un autre Français : Just Fontaine (3ème).



Et comment ne pas évoquer le Ballon d’Or et les Français sans citer Michel Platini. L’ancien joueur de la Juventus et de l’ASSE fait d’ailleurs partie d’un cercle très fermé, ayant réussi à remporter cette distinction à trois reprises et consécutivement par la même occasion. En effet, c’est en 1983, 1984 et 1985 que Michel Platini avait soulevé le Ballon d’Or. Ce lundi, c’est Karim Benzema qui devrait désormais en faire de même…