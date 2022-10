Foot - Real Madrid

Real Madrid : Avant le Ballon d’Or, Zidane lâche un énorme message à Benzema

Publié le 17 octobre 2022 à 20h10 - mis à jour le 17 octobre 2022 à 20h18

Grandissime favori, Karim Benzema devrait décrocher son premier Ballon d’Or ce lundi soir après son incroyable saison réalisé avec le Real Madrid. Présent au théâtre du Châtelet pour l’occasion, Zinedine Zidane, sacré en 1998, espère voir son ancien protégé lui succéder alors que les deux hommes entretiennent une relation forte.

Le grand soir est arrivé pour Karim Benzema. Alors qu’il sort d’une saison XXL avec le Real Madrid (44 buts et 15 passes décisives en 46 matches), l’international tricolore de 34 ans est le grand favori pour succéder à Lionel Messi et ainsi décrocher le premier Ballon d’Or de sa carrière. En cas de sacre, Karim Benzema succèderait notamment à Zinedine Zidane, l’un de ses mentors qui espère voir l’ancien de l’OL triompher.

Zidane espère voir Benzema sacré

Dernier Français sacré au Ballon d’Or en 1998, Zinedine Zidane espère logiquement voir Karim Benzema lui succéder. « Oui, il est temps que ça change , a lancé avec le sourire l’ancien entraîneur du Real Madrid au micro de France Football. On va voir. Oui, c’est un peu long, on espère ce soir. Ce serait surtout mérité (pour Benzema) . »

« J’espère pour Karim qu’il sera le nouveau Ballon d’Or »

« J’espère pour Karim qu’il sera le nouveau Ballon d’Or. C’est mérité, je suis content de pouvoir être ici et en plus remettre le Ballon d’Or , a ajouté Zidane sur la Chaîne L’Équipe. Je suis content d'être ici. Quand je l'ai reçu c'était fantastique. On rêve de jouer une Coupe du monde, pas de recevoir un Ballon d'or mais quand on gagne un Mondial on se met à avoir le Ballon d'or dans un coin de la tête. »

« On espère qu'il gagnera le Ballon d’or »