Real Madrid : L'annonce retentissante de Zidane sur le Ballon d'Or de Benzema

Publié le 18 octobre 2022 à 11h00

Amadou Diawara

Ce lundi soir, Karim Benzema a soulevé son tout premier Ballon d'Or au Théâtre du Châtelet de Paris. Alors qu'il a lui-même décerné le trophée à son compatriote français, Zinedine Zidane a fait part de son immense joie de voir le buteur du Real Madrid remporter le Graal.

Auteur d'une saison 2021-2022 époustouflante avec le Real Madrid, Karim Benzema a reçu la plus belle des récompenses ce lundi soir. En effet, le buteur français de 34 ans a remporté son tout premier Ballon d'Or.

Le Ballon D’Or Du Peuple pic.twitter.com/IxsDmR2451 — Karim Benzema (@Benzema) October 18, 2022

«Il mérite amplement ce Ballon d'Or»

Lors de la 66ème cérémonie du Ballon d'Or - qui a eu lieu au Théâtre du Châtelet de Paris - Karim Benzema s'est vu décerner le Ballon d'Or des mains de son idole Zinedine Zidane. D'ailleurs, celui qui a été sacré en 1998 n'a pas manqué de féliciter son compatriote français.

«Je ne pouvais pas rêver meilleur héritier»

Lors d'un long entretien accordé à L'Equipe , Zinedine Zidane s'est totalement enflammé sur le Ballon d'Or de Karim Benzema. « Il mérite amplement ce Ballon d'Or et cette victoire me touche, je suis vraiment heureux pour lui. Oui, c'est vrai que vingt-quatre ans après, je ne pouvais pas rêver meilleur héritier » , s'est réjoui le Ballon d'Or 98 avant d'en rajouter une couche.

«Karim a une place à part dans l'histoire du foot français»