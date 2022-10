Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Voilà les options pour Kylian Mbappé sur le mercato

Publié le 21 octobre 2022 à 11h15

Thibault Morlain

Malgré un contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, ainsi qu'une année supplémentaire en option, Kylian Mbappé pourrait bien partir prochainement. Les tensions n'ont fait que croitre entre le Français et sa direction et cela pourrait aboutir à un divorce. Mais où rebondira Mbappé ? Selon les dires de Bruno Satin, agent de joueurs, les options sont clairements identifiées.

La bombe a été lâchée il y a quelques jours, Kylian Mbappé penserait déjà à quitter le PSG, étant remonté contre la direction parisienne. Si le protégé de Christophe Galtier a démenti l'idée d'un transfert en janvier, c'est finalement à l'été 2023 qu'un départ pourrait intervenir pour Mbappé. Mais pour aller où ?

« Que 2 ou 3 clubs »

Ce vendredi, dans L'Equipe , Bruno Satin s'est confié sur le mercato de Kylian Mbappé et les options qui pourraient s'offrir au numéro 7 du PSG. L'agent de joueurs a alors confié : « Il n'y a que 2 ou 3 clubs qui peuvent le recruter, le Real Madrid, Manchester City et Liverpool ».

« Recruter Mbappé avec son énorme salaire sera risqué »