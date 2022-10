Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Longoria doit-il recruter lors du mercato d'hiver ?

Publié le 21 octobre 2022 à 08h00

Arthur Montagne

Très actif lors du précédent mercato estival, Pablo Longoria a offert à Igor Tudor l'effectif qu'il souhaitait. Néanmoins, alors que le mercato d'hiver approche, l'OM pourrait effectuer certains retouches sur le marché. Mais le club phocéen a-t-il besoin de se renforcer en janvier ?

Depuis son arrivée à l'OM, Pablo Longoria n'a jamais chômé en matière de recrutement, encore plus depuis qu'il est devenu président. Ainsi, lors du précédent mercato, le dirigeant espagnol a attiré 12 nouveaux joueurs, sans compter les options d'achats levées. Tous les postes ont été renforcés, mais qu'en sera-t-il en janvier ? Difficile à dire dès aujourd'hui compte tenu du fait que la Coupe du monde influencera probablement les besoins des clubs. Mais une chose est sûre, Pablo Longoria ne ferme pas la porte à l'arrivée de nouveaux joueurs.

Longoria ouvre la porte à des recrues cet hiver

En effet, au micro de RMC , le président de l'OM reconnaît que des recrues pourraient arriver en janvier. « Renforcer l'équipe en janvier ? Nous sommes toujours ouverts, le club est dans une bonne situation économique. On doit analyser le mercato pour savoir si on peut améliorer l'équipe. On est toujours ambitieux, on veut toujours améliorer cette équipe, peut-être avec la qualification en C1 et la vente de joueurs qui jouent peu... Il y a des possibilités économiques. Il faut toujours prendre des risques », lance Pablo Longoria.

