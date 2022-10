Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier envoie un message fort à deux cracks du vestiaire

Publié le 21 octobre 2022 à 07h00

La rédaction

Considérés comme des éléments très prometteurs au PSG, Warren Zaïre-Emery et El Chadaille Bitshiabu peinent à trouver une place dans le onze parisien. Alors que ce premier n’a disputé que 9 minutes en Ligue 1, son coéquipier n’a quant à lui toujours pas engrangé la moindre minute cette saison. Présent ce jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier a tenu à envoyer un message fort à ses deux cracks.

Ce vendredi, le PSG se déplacera à Ajaccio lors de la 12e journée de Ligue 1. A la veille de la rencontre, Christophe Galtier était présent en conférence de presse. L’entraîneur français en a profité pour évoquer les cas de deux jeunes joueurs.

Mercato - PSG : Galtier prêt à recruter son fils ? Il répond https://t.co/UnTvLA969o pic.twitter.com/JorYdBgz1B — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

« Il a un potentiel incroyable »

Interrogé au sujet d’El Chadaille Bitshiabu, Christophe Galtier a évoqué le potentiel du joueur et en a profité pour lui envoyer un message : « Il a un potentiel incroyable (…) Le fait qu'il soit souvent dans l'effectif fait qu'il ne peut pas beaucoup jouer dans sa catégorie. On fonde beaucoup d'espoirs sur lui. Il tape à la porte, il est prêt. S'il y avait une réflexion de continuer de jouer à trois, il aurait eu la possibilité de s'exprimer. Mais ce n'est pas parce qu'on est passés à quatre derrière qu'il n'aura pas de possibilité. Il est très appliqué, mais il y a une telle obligation de résultats que tous les matchs sont difficiles. Cela demande d'avoir du vécu, un peu plus de maîtrise. »

« Evidemment qu'il serait entré pour gagner des minutes »

L'entraîneur du PSG poursuit en demandant au jeune défenseur de rester patient. « Mais si on pouvait plier nos matchs plus rapidement, évidemment qu'il serait entré pour gagner des minutes et gagner en expérience et prendre la température de ce qu'est un match professionnel en Ligue 1 au PSG. »

« Est-ce possible de le voir demain? Oui, c'est possible »