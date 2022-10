Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le remplaçant de Mbappé va arriver dès janvier ?

Publié le 21 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Kylian Mbappé l'a assuré : il n'a pas demandé à quitter le PSG en janvier. Le natif de Bondy a ainsi démenti la bombe lâchée à son sujet, mais un transfert à l'été pourrait bien être d'actualité. Il faudra alors remplacer Mbappé et le PSG se pencherait déjà sur cette succession. Elle pourrait même être réglée dès le mois de janvier par le club de la capitale.

Le feuilleton Kylian Mbappé est donc reparti pour un tour. Mécontent des promesses non-tenues par la direction du PSG, le numéro 7 de Christophe Galtier envisagerait déjà un départ, quelques mois seulement après sa prolongation. Mais Mbappé a tenu à mettre les choses au point : il n'a pas demandé à partir en janvier. Pour autant, cela n'écarte toutefois pas la possibilité qu'il soit transféré l'été prochain, alors qu'il ne lui restera plus qu'un an de contrat au PSG. Un départ qu'il faudra alors pallier et Luis Campos serait déjà au travail pour cela...

Mercato - PSG : Galtier prêt à recruter son fils ? Il répond https://t.co/UnTvLA969o pic.twitter.com/JorYdBgz1B — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

João Felix pour remplacer Kylian Mbappé ?

Qui pourrait faire oublier Kylian Mbappé au PSG ? Plusieurs noms circulent déjà à ce sujet. Celui de João Felix est notamment évoqué. Aujourd'hui à l'Atlético de Madrid, le Portugais traverse un moment compliqué sous les ordres de Diego Simeone. Jouant très peu chez les Colchoneros, João Felix envisagerait donc son avenir loin de la capitale espagnole. Une opportunité qui n'aurait pas échappé au PSG. Selon les informations révélées par AS , Luis Campos ferait partie des clubs intéressés par le Madrilène.

Un transfert en janvier ?

Et comme le développe le média ibérique, l'opération João Felix serait déjà en route du côté du PSG. En effet, les contacts seraient déjà en cours entre Luis Campos et le clan du Portugais. Le conseiller sportif parisien travaillerait actuellement pour trouver une solution pour l'arrivée de João Felix, peut-être même dès cet hiver. Pour autant, cela s'annonce compliqué. A suivre...