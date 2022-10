Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le RC Lens annonce la couleur pour les retrouvailles avec Clauss

Publié le 21 octobre 2022 à 07h15

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce samedi, l'OM accueille le RC Lens. Une rencontre qui marquera les retrouvailles entre le club nordiste et Jonathan Clauss. Cadre de l'effectif lensois la saison dernière, le latéral droit a filé à Marseille lors du dernier mercato estival pour poursuivre sa progression. Présent en conférence de presse, Franck Haise est revenu sur son départ.

Jonathan Clauss sera certainement frappé par une grande émotion ce samedi. Car l'OM accueillera le RC Lens, un club qu'il a quitté lors du dernier mercato estival après deux ans de bons et loyaux services. Présent en conférence de presse ce jeudi, Franck Haise est revenu sur les retrouvailles avec Clauss.

OM : Harcèlement, enquête... Ces terribles révélations sur l'ambiance à l'OM https://t.co/sR25PA39Pq pic.twitter.com/815IjjbTbt — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

« Il a fait partie des joueurs qui ont tout donné pour l'équipe »

« On va être content de retrouver Jo Clauss et lui faire une bise. Ça fait partie de foot. Pendant ses deux ans à Lens, il a fait partie des joueurs qui ont tout donné pour l'équipe après la montée » a déclaré l'entraîneur du RC Lens dans des propos rapportés par But Football Club .

Le RC Lens s'apprête à défier l'OM