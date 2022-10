Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Toutes les coulisses du transfert de Jonathan Clauss dévoilées

Publié le 20 octobre 2022 à 18h00

Thibault Morlain

Ce samedi, l'OM accueille le RC Lens pour l'un des chocs de la Ligue 1. Une rencontre qui sera forcément particulière pour Jonathan Clauss, lui qui a quitté les Sang et Or pour rejoindre les Phocéens durant le dernier marché des transferts. Alors que Pablo Longoria a réalié un joli coup en s'offrant Clauss, des précisions ont encore été apportées sur cette opération.

Auteur de grosses saisons avec le RC Lens, Jonathan Clauss s'est imposé comme l'un des meilleurs à son poste en Ligue 1. Alors que cela lui a ouvert les portes de l'équipe de France, cela lui a également permis de taper dans l'oeil de clubs plus huppés que les Sang et Or. Ainsi, lors du dernier mercato estival, Clauss a été transféré à l'OM. Mais les choses auraient pu se passer différemment.

Chelsea et surtout l'Atlético de Madrid

Comme le révèle La Voix du Nord , outre l'OM, Jonathan Clauss intéressait Chelsea, où il était la priorité pour remplacer César Azpilicueta qui n'est finalement pas parti, et surtout l'Atlético de Madrid. Les Colchoneros avaient toutefois un problème pour recruter Clauss puisqu'ils devaient d'abord faire de la place dans l'effectif et au sein de la masse salariale afin de lui offrir son salaire de 400 000€ par mois.

Comment l'OM a bouclé l'opération Clauss

C'est finalement à l'OM que Jonathan Clauss a posé ses valises. Et le quotidien régional en a dit plus sur les méthodes de Pablo Longoria pour arriver à ses fins. Ainsi, le président olympien aurait fait du rentre-dedans, quasiment du harcèlement et allant même jusqu'à bluffer. En effet, Longoria aurait fait savoir que sa priorité était Hans Hateboer de l'Atalanta Bergame pour mettre la pression au RC Lens, qui n'a toutefois pas été dupe. Au final, un accord a pu être trouvé autour de 11M€ alors que les Lensois réclamaient 15M€ quand l'OM offrait initialement 5M€.



Et pour rejoindre l'OM, Jonathan Clauss a également fait de gros efforts financiers. Il aurait gagné plus à l'Atlético de Madrid, mais un accord a été trouvé alors que chacun a fait des concessions. Aujourd'hui, Clauss émargerait à 275 000€ par mois, soit 3,3M€ par an. Et à cela, il faut ajouter des primes élevées. Et Clauss ne regrette pas cet effort puisque rejoindre l'OM était le choix idéal à ses yeux, lui permettant de continuer en Ligue 1 tout en jouant la Ligue des Champions.