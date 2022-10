Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier prêt à recruter son fils ? Il répond

Publié le 20 octobre 2022 à 15h00

Bernard Colas - Journaliste

Alors que le PSG se déplace à Ajaccio ce vendredi, Christophe Galtier s’apprête à retrouver son fils Jordan, adjoint d’Olivier Pantaloni en Corse. Un moment forcément particulier pour l’entraîneur parisien, fier de pouvoir croiser sa route. L’occasion pour lui de se prononcer sur son évolution et une éventuelle collaboration dans le futur.

La rencontre opposant l’AC Ajaccio au PSG sera symbolique pour Christophe Galtier. En effet, l’entraîneur parisien retrouvera l’un de ses fils, Jordan, adjoint d’Olivier Pantaloni en Corse. « Ce sont des choses qu’il n’évoque pas trop , confiait Johan Cavalli, le coordinateur sportif de l’ACA dans des propos rapportés par Le Parisien. Il préfère se protéger, ne pas trop en parler. » Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier s’est prononcé sur ce « moment particulier » à ses yeux.

« Bien évidemment, il y aura un sentiment de fierté »

« C'est spécial, c'est la première fois que ça se présente. Jordan passe ses diplômes. Je veux qu'il ait son propre parcours, sa propre analyse, qu'il soit indépendant. Il l'est. Bien évidemment, il y aura un sentiment de fierté. C'est un grand moment dans ma vie », reconnaît sur PSG TV Christophe Galtier, relancé sur le sujet dans la foulée en conférence de presse.

« Fera-t-il partie de mon staff un jour' Je ne sais pas »