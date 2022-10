Foot - PSG

PSG : Galtier a lancé sa révolution, un énorme dilemme inévitable

Publié le 19 octobre 2022 à 21h00

Amadou Diawara

Privé de Sergio Ramos et de Presnel Kimpembe, Christophe Galtier a décidé de mettre en place un 4-3-3 lors du Classique. Alors que ce changement tactique a porté ses fruits, le coach du PSG pourrait ne jamais revenir à une défense à 3. Dans ce cas, Christophe Galtier sera dans l'obligation de trancher entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe pour composer son arrière garde lorsqu'ils seront tous les deux de retour.

Lors de la dernière journée de Ligue 1, le PSG a dû faire sans Presnel Kimpembe, blessé, et Sergio Ramos (suspendu). Pour la réception de l'OM, Christophe Galtier a donc dû bricoler. Et pour pallier les absences de ses deux défenseurs centraux, le technicien du PSG a décidé de procéder à un remaniement tactique.

Christophe Galtier prêt à garder une défense à quatre

En effet, Christophe Galtier a laissé de côté son 3-4-3 pour passer à une défense à quatre, plus précisément à un 4-3-3. Un choix qui a porté ses fruits, puisque le PSG a remporté son premier Classique de la saison face à l'OM. D'ailleurs, Christophe Galtier pense à conserver ce système sur le long terme, comme il l'a confié en conférence de presse. Toutefois, ce choix mettra le coach du PSG dans l'embarras.

Un dilemme entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe ?

S'il décide de poursuivre la saison avec une défense à quatre, Christophe Galtier sera confronté à un énorme dilemme. En effet, le technicien du PSG sera dans l'obligation de faire un choix entre Sergio Ramos et Presnel Kimpembe lorsqu'ils seront de retour, puisqu'il ne restera plus qu'une place pour deux joueurs. Le capitaine Marquinhos étant un titulaire incontestable et incontesté. Reste à savoir qui de Sergio Ramos ou de Presnel Kimpembe aura les faveurs de Christophe Galtier.