PSG : Voilà le grand gagnant de la révolution de Galtier

Publié le 18 octobre 2022 à 04h15

Thibault Morlain

Depuis le début de la saison, Christophe Galtier évoluait dans un 3-4-3 au PSG. Mais ce dimanche, face à l’OM, l’entraîneur parisien a revu sa copie en changeant de système pour jouer en 4-3-3. De quoi bouleverser les choses notamment au milieu de terrain avec un joueur en plus. Et cela a notamment fait les affaires de Fabian Ruiz, la recrue estivale du PSG.

Compte tenu notamment des absences au PSG, Christophe Galtier a fait évoluer son système. Face à l’OM, le club de la capitale a délaissé son 3-4-3 afin de jouer en 4-3-3. On est ainsi repassé dans une défense à 4 avec des latéraux moins offensifs qu’auparavant. Au milieu de terrain, cela a également été densifié avec un joueur supplémentaire.

Désormais un milieu à 3 ?

Jusqu’à présent, on avait le droit à la paire Marco Verratti-Vitinha au milieu de terrain. Cela fonctionnait bien entre les deux joueurs du PSG, mais il pouvait manquer un peu d’impact physique à certains moments. Avec un joueur en plus, ça a été résolu…

Fabian Ruiz brille au PSG

Et c’est Fabian Ruiz qui s’est parfaitement intégré dans ce milieu à 3. Apparu à quelques reprises depuis le début de la saison, le transfuge de Naples n’avait pas forcément été brillant. Mais ce dimanche, face à l’OM, aux côtés de Verratti et Vitinha, l’Espagnol a été excellent. Que ce soit offensivement ou défensivement, Fabian Ruiz s’est distingué et a su parfaitement saisir sa chance, gagnant ainsi des points grâce à cette révolution de Christophe Galtier.