Mercato : Mauricio Pochettino prêt à prendre une décision retentissante ?

Publié le 20 octobre 2022 à 11h30

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino est sans club depuis que le PSG a mis un terme à sa collaboration avec l’Argentin en fin de saison dernière. Et alors qu’il semble proche d’Aston Villa, le technicien aurait à présent des réserves sur ce challenge, les portes se sont fermées les unes après les autres sur le marché.

Comme à Tottenham en novembre 2019, Mauricio Pochettino a été remercié par le PSG au printemps dernier et remplacé par Christophe Galtier. Sans club depuis son licenciement, Pochettino a vu son nom animer le marché des transferts à plusieurs reprises comme ce fut le cas avec Chelsea, la Juventus ou encore la sélection anglaise. Mais c’est bien du côté d’Aston Villa que le dossier Pochettino semble faire le plus de bruit.

Pochettino se pose des questions sur Aston Villa

A en croire les rumeurs circulant dans la presse, Aston Villa ferait de Mauricio Pochettino sa grande priorité. Insatisfaite des résultats de Steven Gerrard à la tête de l’effectif, la direction des Villans discuterait avec l’Argentin pour qu’il accepte de débarquer au sein du club anglais. Cependant, selon Football Insider , Mauricio Pochettino ne serait pas emballé par cette hypothèse en raison des présences de Philippe Coutinho, d’Emiliano Buendia ou encore de Douglas Luiz que l’ex-entraîneur du PSG ne jugeraient pas aptes à assumer les efforts physiques nécessaires pour le style de jeu prôné par le technicien argentin. Les négociations semblent donc être pour le moment dans une impasse.

La Juventus, plus une option pour Pochettino

Et maintenant ? D’après les informations divulguées par The Daily Telegraph , la Juventus ne serait pas non plus une option pour Mauricio Pochettino bien que la Gazzetta dello Sport ait récemment fait savoir que le profil de l’Argentin serait pris en considération pour la succession de Massimiliano Allegri. La Vieille Dame serait réticente à cette idée.

