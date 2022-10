Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Mbappé... Campos est fixé pour la prochaine star du projet QSI

Alors que l’attaque du PSG pourrait connaître des bouleversements dans les prochains mois, avec les envies de départ de Kylian Mbappé et la fin de contrat de Lionel Messi, Luis Campos se pencherait sur la situation de João Félix, en difficulté à l’Atlético de Madrid. La pépite portugaise voudrait mettre fin au plus vite à son calvaire chez les Colchoneros, de quoi offrir une fenêtre de tir aux Parisiens.

Alors que Lionel Messi est en pleine réflexion pour son avenir, Kylian Mbappé envisagerait de son côté de quitter le PSG à l’issue de la saison. Si l’international français a récemment annoncé qu’il ne pliera pas bagage en janvier, tous les scénarios sont envisageables pour le prochain mercato estival, obligeant Luis Campos à se pencher sur la suite.

Le PSG se positionne sur João Félix

En Espagne, la piste parisienne revient avec insistance pour l’avenir de João Félix. Ce jeudi, AS annonce que le PSG aurait manifesté son intérêt pour la star de l’Atlético de Madrid, en grande difficulté chez les Colchoneros . L’attaquant portugais de 22 ans ne parvient plus à trouver le chemin des filets et manque de temps de jeu sous les ordres de Diego Simeone, l’incitant à vouloir claquer la porte.



João Félix veut claquer la porte