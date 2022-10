Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria vend la mèche pour la vente du club

Publié le 20 octobre 2022 à 08h30

Depuis un moment déjà, les rumeurs d’une nouvelle vente de l’OM font souvent parler. Même si le club a démenti de nombreuses fois, le sujet revient éternellement sur le dessus de la pile. Dans son entretien pour Off The Pitch, Pablo Longoria semble avoir une fois de plus tiré un trait sur une éventuelle vente, lui qui rassure sur son avenir personnel et celui du club.

Même si l’OM a été racheté en 2016 par Frank McCourt, depuis, les rumeurs d’une nouvelle vente refont souvent surface. Il y a plus d’un an, le journaliste Thibaud Vézirian assurait même que tout était bouclé et que l’annonce allait tomber. Malgré de nombreux démentis, l’OM est toujours aussi sujet à ce type de rumeurs, encore plus depuis la démission de Frank McCourt du conseil de surveillance.

Longoria rassure tout le monde sur l’avenir de l’OM

Pour autant, l’OM ne devrait pas changer de pavillon prochainement. Dans un entretien accordé à Off The Pitch , Pablo Longoria a déjà rassuré tout le monde sur son avenir, tout en lâchant ses ambitions pour le club, de quoi tirer un trait sur une éventuelle vente : « Je rêve dans quatre ans d'avoir un Olympique de Marseille avec de grandes valeurs et une grande mentalité. Une équipe qui montre sur le terrain ce que les supporters attendent, car ils vont nous aider à être performants. Une équipe qui sera un acteur du football européen. Une équipe qui attire beaucoup de monde en France, en Europe et à l'international mélangée à notre communauté locale - sans votre communauté locale jour après jour, vous ne pouvez attirer personne. Il s'agit d'avoir cette vision de développer un club international avec de grands objectifs à travers les résultats sportifs. C'est la base de notre projet. Pour construire un projet à long terme, surtout dans un club avec des fans passionnés, vous devez adopter les valeurs qui l'ont défini. Je pense qu'il est important de renforcer l'identité au club et de faire sentir aux supporters qu'ils font partie de ce projet ».

