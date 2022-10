Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria révèle les coulisses de son arrivée à Marseille

Publié le 19 octobre 2022 à 17h30

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

D’abord directeur sportif, Pablo Longoria a rapidement pris les rênes de l’OM, lui qui est devenu président en février 2021 suite à l’éviction de Jacques-Henri Eyraud. Considéré comme l’un des acteurs du renouveau du club olympien, le dirigeant espagnol se souvient parfaitement de son arrivée à Marseille, une ville où il a été directement adopté.

Arrivé à l’OM en tant que directeur sportif, Pablo Longoria n’aura pas mis longtemps à avoir un rôle plus important dans l’organigramme marseillais. Suite aux mauvais résultats mais surtout à l’envahissement de la Commanderie par les supporters olympiens, Frank McCourt a revu la hiérarchie et a décidé de nommer Pablo Longoria président de l’OM en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud en février 2021. Un choix qui, pour le moment, porte ses fruits.

Pablo Longoria a bien aidé l’OM

Malgré son rôle de président, Pablo Longoria reste toujours concerné par ce qu’il fait le mieux : recruter des joueurs. Sur les deux derniers mercatos estivaux, l’OM s’est considérablement renforcé, ce qui permet à Igor Tudor, le remplaçant de Jorge Sampaoli, d’être compétitif en Ligue des Champions. Une preuve que le travail de Pablo Longoria est efficace, lui qui se souvient très bien de ses premiers pas à l’OM et dans la cité phocéenne.

« J'ai été adopté dès le premier jour où je suis arrivé ici »