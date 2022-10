Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barça, Real Madrid... Cette punchline fracassante sur Neymar en plein procès

Publié le 19 octobre 2022 à 13h45

Le procès concernant le transfert de Neymar au FC Barcelone en 2013 s'est ouvert ce lundi. Présent en Catalogne pour se défendre, le joueur du PSG fait face à DIS, une société d’investissement brésilienne détentrice de 40% des droits économiques du joueur lorsqu'il évoluait à Santos. Et le directeur général de cette structure n'a pas hésité à tacler Neymar en plein procès.

Le procès Neymar bat son plein. Une affaire portée à la justice par DIS, une société d'investissement brésilienne, qui s'estime flouer. Détentrice de 40% des droits économiques du joueur lors de son passage à Santos, DIS estime qu'elle devrait toucher plus d'argent car la valeur du transfert de Neymar au FC Barcelone atteindrait au moins 83M€, et non pas 57M€ comme cela avait été annoncé.





Troisième jour du procès Neymar ce mercredi

Le procès s'est ouvert ce lundi à Barcelone. Neymar a été entendu ce mardi, mais n'est désormais plus obligé d'assister aux audiences. Ce mercredi, le directeur général de DIS, Roberto Longo, était attendu à la barre. Devant le juge, il n'a pas hésité à s'en prendre au joueur du PSG.

« S'il avait autant d'amour pour le Barça, il jouerait aujourd'hui pour le Barça et pas pour le PSG»»