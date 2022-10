Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message très clair de Longoria sur son avenir

Publié le 19 octobre 2022 à 22h10

Jules Kutos-Bertin - Journaliste

Arrivé à l’OM en 2020, Pablo Longoria est devenu président du club marseillais même pas un an plus tard. Adulé par les supporters olympiens, le dirigeant espagnol a lâché une indication très claire sur son avenir, lui qui n’est jamais resté plus de trois ans au même endroit.

« J'ai été adopté dès le premier jour où je suis arrivé ici à Marseille ». Pablo Longoria ne fait pas de langue de bois, il se sent très bien depuis qu’il a mis les pieds dans la cité phocéenne. D’abord venu en tant que directeur sportif, l’Espagnol est devenu président de l’OM en février 2021 suite à la mise à l’écart de Jacques-Henri Eyraud. Une belle promotion pour Pablo Longoria, âgé de 34 ans seulement à l’époque.

Une aventure qui va durer ?

Depuis, le nouveau patron de l’OM a largement contribué à la belle période du club olympien. Il était à l’origine de la venue de Jorge Sampaoli, coach qui a permis à l’OM de retrouver la Ligue des Champions. Mais après près de deux ans de présidence, Pablo Longoria va-t-il poursuivre cette aventure ?

Longoria veut s’inscrire dans la durée à l’OM