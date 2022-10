Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un indésirable du projet McCourt se lâche sur son départ

Publié le 19 octobre 2022 à 20h30

Hugo Chirossel

Recruté en 2016 alors qu’il évoluait à Tours, Saîf-Eddine Khaoui a quitté définitivement l’OM il y a un peu plus d’un an pour rejoindre Clermont. L’international tunisien est revenu sur son passage à Marseille, dont il garde un bon souvenir malgré son faible temps de jeu. D’après lui, l’arrivée de Rudi Garcia a tout changé.

Lors de l’été 2016, l’Olympique de Marseille avait fait le pari de recruter Saîf-Eddine Khaoui. Ce dernier évoluait alors à Tours, en Ligue 2, et avait coûté 1M€ aux Marseillais. Prêté à Troyes (2017), puis à Caen (2018), il n’aura finalement jamais réussi à s’imposer à l’OM. Une fois son contrat arrivé à son terme, il a rejoint Clermont il y a un peu plus d’un an. Dans un entretien accordé à L’Équipe , l’international tunisien est revenu sur son passage dans la cité phocéenne.

« L'arrivée de Rudi Garcia a tout changé »

« C'est un rêve d'avoir joué à l'OM. Oui, quelques regrets sur le début de l'aventure, j'avais fait une bonne prépa à mon arrivée, j'avais fini meilleur buteur. Sous Franck Passi, je devais alterner comme ailier avec Florian Thauvin. Mais l'arrivée de Rudi Garcia a tout changé. Je suis passé de joueur transféré à l'OM avec une forme de considération à celui d'un jeune joueur que le coach ne connaît pas. Je suis passé de la L1 à la CFA, c'était dur à encaisser. Avec le recul, ça forge. Je vois ça plus positivement avec le temps », a confié Saîf-Eddine Khaoui.

