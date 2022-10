Mercato - OM : Longoria partait gagnant pour ce transfert

Foot - Mercato - OM

Toute première recrue du dernier mercato estival à l’OM, Isaak Touré est un nouveau renfort plein de promesses même s’il dispose d’un temps de jeu limité depuis son arrivée. Et l’un de ses anciens collaborateurs affirme d’ailleurs que malgré ses nombreux courtisans, Touré était bien déterminé à signer à l’OM.

Arrivé en début de mercato estival pour 5,5M€, Isaak Touré (19 ans) doit se contenter d’un temps de jeu très limité à l’OM et affronte une rude concurrence dans le secteur défensif avec les autres recrues de l’été : Samuel Gigot, Chancel Mbemba ou encore Eric Bailly. Pourtant, malgré ce contexte très délicat et le large choix dont il disposait durant le mercato pour quitter Le Havre, Touré a toujours donné sa préférence à l’OM.

« Je veux aller à l’OM »

Interrogé dans les colonnes de La Provence ce jeudi, l’ancien préparateur physique du Havre Olivier Rodriguez indique qu’Isaak Touré avait l’embarras du choix pour son mercato, mais l’amour de l’OM était plus fort : « Je discute souvent avec lui, il me disait que des clubs allemands, anglais ou français s’intéressaient à lui. Un jour, je lui ai demandé ‘Cite moi juste un club’. Il m’a dit : ‘Je veux aller à l’OM. Si je reste en France, ce sera uniquement pour aller à l’OM. Et même si j’ai une grosse opportunité à l’étranger, je préférerai l’OM’. Après sa signature, il m’a appelé pour me rappeler notre échange », confie Rodriguez.

Longoria avait le champ libre

En clair, malgré les concurrents sur le dossier dont faisait notamment partie Manchester City, l’OM partait gagnant étant donné qu’Isaak Touré avait fait du club phocéen sa priorité absolue sur le marché des transferts. Reste désormais à savoir s’il parviendra à y gagner sa place dans les mois et années à venir….