Mercato - PSG : Campos reçoit déjà une terrible nouvelle pour ce transfert

Publié le 20 octobre 2022 à 22h30

Amadou Diawara

Alors que son contrat avec Chelsea arrivera à terme le 30 juin, Jorginho serait suivi de près par le PSG et le FC Barcelone. De surcroit, la Juventus s'intéresserait également au milieu de terrain des Blues. D'ailleurs, les Bianconeri seraient actuellement en pole position pour boucler le transfert de Jorginho.

Arrivé à la fin de la dernière saison au PSG, Luis Campos a frappé fort sur le marché. En effet, le conseiller football du PSG a renforcé toutes les lignes de Christophe Galtier lors du dernier mercato estival, et plus particulièrement son milieu de terrain. En effet, Luis Campos a recruté à la fois Nordi Mukiele, Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Carlos Soler et Hugo Ekitike. Et malgré l'arrivée de quatre joueurs dans l'entrejeu, le Portugais voudrait ajouter du renfort en 2023.

Le PSG pense à boucler le transfert de Jorginho

Désireux de renforcer davantage le milieu de terrain du PSG, Luis Campos aurait identifié plusieurs profils, dont celui de Jorginho dernièrement. En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, l'international italien peut être recruté librement et gratuitement à l'été 2023 s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'a pas échappée au PSG, mais également au FC Barcelone.

Le Barça en pince également pour Jorginho

A en croire Calciomercato.it , le FC Barcelone aurait également inscrit le nom de Jorginho sur ses tablettes. En effet, le club emmené par Xavi serait emballé par l'idée de boucler le transfert à 0€ du milieu de terrain de 30 ans. Et malheureusement pour le PSG, une troisième écurie serait tombée sous le charme de Jorginho : la Juventus.

La Juve en pole position pour Jorginho