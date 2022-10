Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une bagarre éclate en coulisse, excellente nouvelle pour la succession de Mbappé ?

Publié le 20 octobre 2022 à 22h00



Ce mercredi, le Milan AC espérait se rapprocher d'un accord avec le clan Rafael Leão au sujet d'une prolongation de contrat. Mais une bagarre aurait éclaté en coulisse entre le père et l'agent du joueur. Un contretemps fâcheux pour le club italien, qui n'a pû transmettre sa proposition et qui craint de plus en plus un transfert, alors que le menace PSG apparaît.

Kylian Mbappé annonce qu'il n'a pas réclamé son départ en janvier, mais les responsables du PSG commencent à rechercher son successeur. Signe qu'au sein du club parisien, tout ne tourne pas rond. Cinq mois après sa prolongation, Mbappé aurait brandi la menace d'un transfert en 2023 en raison de divergences avec ses supérieures. Une crainte prise très au sérieux par l'état-major du PSG, qui se prépare à toutes les éventualités. Des premières recherches ont démarré pour dénicher son possible successeur.

Le PSG sur les traces de Leão

Selon les informations de Calciomercato.com, le PSG aurait ciblé Rafael Leão, sous contrat jusqu'en 2024 avec le Milan AC, mais qui bénéficie d'une clause libératoire à 150M€. Comme annoncé par le10Sport.com dès le dernier mercato estival, Luis Campos apprécie le profil de l'international portugais, âgé seulement de 23 ans.

Le Milan AC avait programmé une réunion, mais...

Mais le Milan AC ne compte pas se laisser faire. Ce mercredi, les responsables italiens avaient programmé une réunion avec l'entourage de Rafael Leão pour discuter d'une prolongation. Le père de l'attaquant avait fait le déplacement, mais tout ne se serait pas passé comme prévu selon la presse transalpine.

Une bagarre éclate au sein du clan Leão