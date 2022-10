Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé, Campos tente un transfert à 100M€

Publié le 20 octobre 2022 à 17h30

Déjà très actif en coulisses sur le mercato, Luis Campos prépare les prochains recrutements du PSG, et dans cette optique, il semble déjà avoir une idée bien précise sur le nom de l'un de ses futurs transferts. La presse portugaise confirme effectivement les informations le10sport.com. Le PSG fait s'attaquant à Antonio Silva l'été prochain.

L'été dernier, Luis Campos a été nommé conseiller sportif du PSG afin de remplacer Leonardo. Le dirigeant portugais, passé par l'AS Monaco et le LOSC, est ainsi en charge du recrutement du club de la capitale. Et l'été dernier, il a rapidement activé ses réseaux notamment pour recruter Vitinha et Renato Sanches qui débarquent respectivement du FC Porto pour 40M€ et du LOSC pour 10M€. Deux joueurs qui appartiennent à l'écurie de Jorge Mendes, le super-agent dont Luis Campos est très proche. Et c'est loin d'être terminé.

Campos adore le profil d'Antonio Silva

En effet, Luis Campos semble encore bien décidé à faire son marché au Portugal et plus précisément au sein de l'écurie de Jorge Mendes. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s'intéresse de très près à Antonio Silva. Du haut de ses 18 ans, le jeune défenseur central impressionne avec Benfica. Et dans ses colonnes ce jeudi, A Bola confirme que le PSG va passer à l'attaquant pour Antonio Silva dont le profil plait grandement à Luis Campos.

Une clause à 100M€ ?

Néanmoins, ce dossier ne s'annonce pas simple. Et pour cause, d'une part, selon nos informations, le PSG n'est pas seul dans le coup puisque Manchester City et le Real Madrid sont également intéressés, mais surtout, Antonio Silva dispose d'un contrat qui court jusqu'en juin 2027 au sein duquel est incluse une clause libératoire à 100M€. Une somme conséquente pour un joueur de 18 ans, mais Luis Campos semble prêt à tout pour recruter Antonio Silva, un profil pour lequel il a craqué.