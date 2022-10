Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos rêve de ce transfert, ce sera 100M€ !

Publié le 19 octobre 2022 à 23h00

Arthur Montagne

Comme révélé par le10sport.com, le PSG s'intéresse à la nouvelle pépite du football portugais : Antonio Silva. Le jeune défenseur de Benfica, âgé de 18 ans, est la révélation au Portugal. Luis Campos est donc placé pour son transfert. Mais sa clause libératoire s'élève à 100M€.

Nommé conseiller football du PSG en fin de saison dernière pour remplacer Leonardo, Luis Campos est donc en charge du recrutement du club parisien. Et cet été, il a rapidement activé son réseau, notamment pour dénicher Vitinha, qui est arrivé pour 40M€ en provenance du FC Porto. Un très joli coup puisque le milieu de terrain s'est imposé comme un titulaire indiscutable sous les ordres de Christophe Galtier. Par conséquent, Luis Campos devrait poursuivre sur sa lancée.

🚨 Info @le10sport : Le #PSG s'intéresse à Antonio Silva 🇵🇹▶️Campos avait tenté cet été d'inclure le défenseur de 18 ans dans l'opération Draxler▶️Sous contrat jusqu'en 2027, Silva dispose d'une clause à 100M€(Via @AlexisBernard10) https://t.co/P9uyc1GewH — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) October 19, 2022

Campos craque pour Antonio Silva

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le conseiller football du PSG s'intéresse de très près à Antonio Silva, la nouvelle pépite du football portugais. Âgé de 18 ans, le défenseur central s'est déjà imposé comme un titulaire en puissance au Benfica. Et bien évidemment, Luis Campos n'est pas passé à côté de l'éclosion de ce talent pour lequel il devrait rapidement passer à l'action en vue d'un transfert.

Une clause libératoire à 100M€

Un transfert qui pourrait être facilité par un certain Jorge Mendes. Omniprésent sur le marché portugais, le super-agent est très proche de Luis Campos et souhaite s'installer au sein de l'effectif parisien où deux de ses joueurs sont arrivés cet été à savoir Vitinha et Renato Sanches. Néanmoins, il faudra tout de même se montrer convaincant puisque la clause libératoire d'Antonio Silva s'élève à 100M€ au sein d'un contrat qui court jusqu'en juin 2027. Pour le moment, aucun club ne semble disposé à verser cette somme. Mais qu'en sera-t-il dans quelques mois si la concurrence (Real Madrid, Manchester City) venait à se positionner concrètement et si Antonio Silva poursuit sa montée en puissance ?