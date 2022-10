Foot - Mercato - OM

Transferts - OM : Tudor est interpellé pour une recrue du mercato

Publié le 20 octobre 2022 à 12h30

Guillaume de Saint Sauveur

Recruté par l’OM en tout début de mercato estival, Isaak Touré peine pourtant à se faire une place dans le secteur défensif phocéen. Très peu utilisé par Igor Tudor, l’ancien joueur du Havre ne désespéré pas pour autant et reste déterminé à gagner sa place à l’OM comme l’indique l’un de ses proches.

Courtisé par de nombreuses écuries comme par exemple Manchester City, Isaak Touré (19 ans) avait finalement opté pour un transfert à l’OM cet été. Recruté pour 5,5M€, l’ancien joueur du Havre a débarqué au sein du club phocéen avec l’étiquette de grand espoir, mais Touré a ensuite vu débarquer un certain nombre de concurrents dans le secteur défensif de l’OM (Gigot, Mbemba, Bailly). Et il doit se contenter d’un statut de simple remplaçant.

Tudor ne fait pas jouer Touré

« C’est un bon joueur, il a l’avenir devant lui. Je compte sur lui, le club aussi. Il est très jeune, il vient de Ligue 2, il lui faut un temps d’adaptation et c’est normal », confiait Igor Tudor il y a un mois en conférence de presse, et pourtant, l’entraîneur croate de l’OM n’a aligné sa nouvelle recrue qu’à trois reprises en Ligue 1, pour un temps de jeu total de 39 minutes. L’ancien défenseur du Havre va-t-il finir par perdre patience et envisager un départ de l’OM ?

« Il n’a pas perdu l’idée de se faire sa place »