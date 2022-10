Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va faire une énorme victime en interne

Publié le 20 octobre 2022 à 09h10

Thibault Morlain

Depuis juin 2021, Jacques Cardoze travaille à l'OM en tant que directeur de la communication. Ayant très souvent pris la parole pour monter au créneau et défendre le club phocéen, l'ancien journaliste a quelque peu disparu de la circulation dernièrement. Et pour cause... Un départ de l'OM attendrait Cardoze prochainement...

A l'OM, Pablo Longoria a également modifié l'organigramme. En ce sens, il s'est notamment entouré de Jacques Cardoze. Depuis 2021, il est le directeur de la communication du club phocéen. Et si Cardoze rêvait de s'inscrire dans la durée à l'OM, cela ne devrait pas être le cas.

C'est fini pour Cardoze ?

Comme le révèle L'Equipe ce jeudi, Pablo Longoria préparerait un grand ménage en interne à l'OM et Jacques Cardoze devrait être l'une des victimes. Régulièrement en première ligne pour défendre le club phocéen, il a dernièrement vu ses attributs se réduire ces derniers mois. Selon le quotidien sportif, Cardoze a reçu, le 7 octobre dernier, un courrier du responsable des ressources humaines en vue d'un rendez-vous préalable à une sanction le 27 octobre. Depuis, il est en arrêt maladie et serait au plus mal...

