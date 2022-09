Foot - Mercato - OM

OM : L’annonce de ce proche de Longoria sur son avenir à l’OM

Publié le 12 septembre 2022 à 20h45 par Thibault Morlain

Du côté de l’OM, il n’y a pas eu que des changements au sein de l’effectif ces derniers mois. En effet, le club phocéen s’est également restructuré en interne avec de nouvelles arrivées dans l’organigramme. Pablo Longoria s’est notamment entouré de Jacques Cardoze, arrivé en tant que directeur de la communication. Et ce dernier s’est confié sur son avenir à l’OM.

Depuis sa nomination en tant que président de l’OM début 2021, Pablo Longoria a décidé de remodeler complètement le club phocéen de fond en comble. Et cela vaut également pour l’organigramme marseillais. L’Espagnol s’est ainsi entouré de nouveaux collaborateurs. Cet été, Javier Ribalta est notamment arrivé à l’OM en tant que nouveau directeur du football. Et quelques mois auparavant, c’est Jacques Cardoze qui a rejoint Marseille. Ancien journaliste, il a été nommé directeur de la communication de l’OM.

« J’aimerais apporter ma pierre »

C’est en juin 2021 que Jacques Cardoze a donc rejoint l’organigramme de l’OM. Une histoire qui dure depuis plus d’un an maintenant et le directeur de la communication du club phocéen n’entend pas partir prochainement. Dans des propos accordés au Parisien , Cardoze a expliqué : « Rester à l’OM pour combien de temps ? Je ne sais pas. J’aimerais apporter ma pierre. J’aspire à ce que ce club soit définitivement respecté ».

