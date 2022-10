Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour revenir à Barcelone, Messi annonce la couleur

Publié le 20 octobre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Contractuellement lié au PSG jusqu’en juin prochain, Lionel Messi aurait la ferme intention de retrouver le FC Barcelone à en croire la presse espagnole. Cependant, si Joan Laporta dirigeait toujours le Barça à la fin de la saison, Messi refuserait d’y retourner.

Lionel Messi est de retour à son meilleur niveau au PSG depuis le début de la saison et ce, de son propre aveu comme il l’annonçait en septembre dernier lors de la trêve internationale avec l’Argentine. Au FC Barcelone, le plan est de rapatrier la légende vivante du Barça .

«J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça»

Et ce n’est pas Joan Laporta qui affirmera le contraire. En juillet dernier, le président du FC Barcelone expliquait cultiver le désir de retrouver Lionel Messi au FC Barcelone alors que son contrat au PSG arrivera à expiration à la fin de la saison. « J'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains. C'est un souhait que j’ai. Rien n'a été discuté. Je me sens co-responsable de cette fin (en 2021). Je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration une réalité. Du moins, c'est notre intention. ».

