Mercato - PSG : Messi a fixé une énorme condition pour son transfert à Barcelone

Publié le 19 octobre 2022 à 18h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi aimerait faire son retour au FC Barcelone à l'été 2023. Toutefois, la Pulga refuserait de revenir au Barça s'il doit cohabiter de nouveau avec Joan Laporta. D'après la presse espagnole, Leo Messi estimerait avoir été trahi par l'actuel président catalan, avec qui il n'aurait pas échangé depuis plus d'un an.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone arrivait à terme le 30 juin 2021, Lionel Messi a négocié pendant de longs mois avec Joan Laporta pour prolonger. Et alors qu'il semblait être assuré de parapher un nouveau bail au Barça, le vétéran argentin de 35 ans a finalement dû faire ses valises et rejoindre un nouveau club.

Lionel Messi veut retrouver le FC Barcelone

Alerté par la situation de Lionel Messi, le PSG n'a pas perdu de temps et s'est empressé de boucler sa signature pour 0€. En effet, le club de la capitale a trouvé un accord de deux saisons avec la Pulga avant de lui faire parapher son nouveau bail.

Leo Messi refuse de cohabiter avec Joan Laporta

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu à Paris. En effet, le numéro 30 rouge et bleu va une nouvelle fois changer de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici l'été 2023. Une information qui n'aurait pas échappée au FC Barcelone, à l'affût pour rapatrier Leo Messi pour 0€. Mais quelle est la position de Lionel Messi ?

Aucun échange entre Messi et Laporta depuis plus d'un an