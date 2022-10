Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces révélations retentissantes sur le transfert de Neymar à Barcelone

Publié le 19 octobre 2022 à 10h45

Amadou Diawara

Lors de l'été 2013, Neymar a quitté le Brésil et Santos pour s'engager en faveur du FC Barcelone. Toutefois, la star brésilienne aurait pu faire ses débuts sur le sol européen chez un autre cador. En effet, Neymar Jr aurait également été approché par Manchester City, le Real Madrid et le Bayern.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de Santos, Neymar Jr (30 ans) a tapé dans l'œil du FC Barcelone. A tel point que le Barça aurait lâché environ 88M€ à l'été 2013 pour boucler son transfert.

Mercato : PSG, Barcelone... Leo Messi a pris une décision fracassante https://t.co/oP2cQAUC5H pic.twitter.com/4eQd6txosh — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

«De nombreux clubs l'ont approché pour signer Neymar»

En plus du FC Barcelone, plusieurs autres écuries européennes auraient souhaité s'offrir les services de Neymar lors de l'été 2013. D'après André Cury, ancien recruteur du Barça au Brésil, l'actuel numéro 10 du PSG était également suivi par Manchester City, le Real Madrid et le Bayern.

«Manchester City, le Real Madrid, le Bayern...»