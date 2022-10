Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Coup de sang de Cristiano Ronaldo, une nouvelle polémique éclate

Publié le 20 octobre 2022 à 09h00

Amadou Diawara

Alors qu'Erik ten Hag ne l'a pas utilisé ce mercredi face à Tottenham, Cristiano Ronaldo n'a pas pu cacher sa colère. Avant le coup de sifflet final de la rencontre, CR7 - qui aimerait changer de club dès le mois de janvier - a quitté le terrain pour se rendre dans les vestiaires. Interrogé sur le sujet, le coach de Manchester United a fait passer un message clair.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo voulait à tout prix quitter Manchester United, et ce, pour jouer la Ligue des Champions dans un autre club. Toutefois, l'attaquant portugais de 37 ans n'a pas vu son souhait se réaliser. Et depuis le début de la saison 2022-2023, Cristiano Ronaldo - qui aimerait claquer la porte des Red Devils en janvier - vit un véritable calvaire.

Transferts - PSG : Campos prépare un nouveau coup à la Vitinha sur le mercato https://t.co/1fcqZaILR0 pic.twitter.com/caveKdbpFH — le10sport (@le10sport) October 20, 2022

«Je l'ai vu, mais je ne lui ai pas parlé»

Habitué à être un titulaire incontestable et incontesté dans les clubs dans lesquels il a pu jouer, Cristiano Ronaldo ne dispose plus du tout du même statut cette saison. En effet, Erik ten Hag n'hésite pas à laisser CR7 sur le banc de touche, et même pendant l'intégralité de certaines rencontres. D'ailleurs, ce mercredi, le coach de Manchester United a décidé de ne pas utiliser Cristiano Ronaldo lors du choc face à Tottenham (2-0). Un choix qui n'a pas manqué de faire réagir la star portugaise, qui est sous contrat jusqu'au 30 juin.

«Je m'occuperai de ça demain, pas aujourd'hui»