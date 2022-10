Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Une énorme réponse tombe pour le mercato de Mbappé

Publié le 20 octobre 2022 à 09h30

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, Kylian Mbappé pourrait être amené à aller voir ailleurs. Et Chelsea semblerait prêt à tenter sa chance pour l’attaquant du PSG. A moins que les Blues ne finissent par jeter leur dévolu sur Victor Osimhen qui ferait à présent office de priorité à Stamford Bridge.

Kylian Mbappé pourrait-il à court ou moyen terme quitter le PSG ? Depuis une semaine, il est question d’envies d’ailleurs de l’attaquant du Paris Saint-Germain en raison de promesses non tenues par la direction du club de la capitale et notamment sur le recrutement estival. En zone mixte dimanche dernier après la victoire du PSG face à l’OM (1-0), Mbappé a cependant nié les rumeurs selon lesquelles il aurait réclamé un bon de sortie pour le mercato hivernal.

Boehly pense à Mbappé pour le renouveau de Chelsea

Pour autant, le feuilleton Kylian Mbappé continue d’animer l’actualité mercato du PSG. Et du côté de Chelsea, on serait prêt à tenter quelque chose l’été prochain si l’attaquant du Paris Saint-Germain venait à devenir disponible sur le marché. C’est en effet l’information divulguée par le journaliste de CBS Sports Ben Jacobs pour The Football Terrace . Co-propriétaire de Chelsea, Todd Boehly aimerait recruter une tête d’affiche pour le nouveau projet sportif des Blues et songeraient à Mbappé si les conditions économiques étaient réunies pour son recrutement.

Osimhen, favori de Chelsea pour l’été prochain ?