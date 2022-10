Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a déjà trouvé le successeur de Sergio Ramos

Publié le 21 octobre 2022 à 03h15

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Sergio Ramos n'est pas encore assuré de poursuivre l'aventure au PSG. Une situation qui pousse Luis Campos à s'activer sur le marché. Dans cette optique, le conseiller football du club de la capitale a déjà une idée derrière la tête puisque, comme révélé par le10sport.com, Luis Campos adore le profil d'Antonio Silva.

L'été dernier, le recrutement d'un défenseur central était déjà érigé en priorité par le PSG. Par conséquent, ce sera encore le cas lors du prochain mercato estival, d'autant plus que le contrat de Sergio Ramos s'achève en fin de saison. Et Luis Campos semble déjà une idée bien précise sur le joueur qu'il souhaite recruter.

🚨 Info @le10sport : Le #PSG s'intéresse à Antonio Silva 🇵🇹▶️Campos avait tenté cet été d'inclure le défenseur de 18 ans dans l'opération Draxler▶️Sous contrat jusqu'en 2027, Silva dispose d'une clause à 100M€(Via @AlexisBernard10) https://t.co/P9uyc1GewH — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) October 19, 2022

Le PSG à fond sur Antonio Silva ?

En effet, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Luis Campos adore le profil d'Antonio Silva, jeune défenseur central de 18 ans qui brille cette saison avec Benfica. Le conseiller sportif du PSG souhaite absolument le recruter et fera le forcing dans les prochains mois.

Une clause libératoire à 100M€

Néanmoins, ce dossier ne sera pas simple. Et pour cause, plusieurs clubs sont déjà dans le coup pour le transfert d'Antonio Silva et non des moindres puisque le Real Madrid et Manchester City ont des vues sur Antonio Silva dont la clause libératoire est fixée à 100M€.