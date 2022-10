Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos a tenté une folle opération sur le mercato

Publié le 20 octobre 2022 à 00h45

Arthur Montagne

Très présent sur le marché portugais, Luis Campos a identifié son prochain coup sur le mercato. Selon nos informations, le dirigeant du PSG adore Antonio Silva (Benfica). Le conseiller sportif du club de la capitale a même tenté de le recruter cet été en l'incluant dans l'opération Draxler. En vain.

Cet été, Luis Campos a été nommé conseiller football du PSG afin de mener le recrutement du club de la capitale. Et le Portugais a rapidement activé ses réseaux puisqu'il est à l'origine des transferts de Vitinha (FC Porto) et Renato Sanches (LOSC), deux joueurs appartenant à l'écurie de Jorge Mendes. Et ce n'est probablement pas terminé.

🚨 Info @le10sport : Le #PSG s'intéresse à Antonio Silva 🇵🇹▶️Campos avait tenté cet été d'inclure le défenseur de 18 ans dans l'opération Draxler▶️Sous contrat jusqu'en 2027, Silva dispose d'une clause à 100M€(Via @AlexisBernard10) https://t.co/P9uyc1GewH — Arthur Montagne (@Arthur_Montagne) October 19, 2022

Le PSG se place pour Antonio Silva

En effet, comme révélé par le10sport.com, Luis Campos adore le profil d'Antonio Silva. Le défenseur central de 18 ans brille à Benfica et se présente comme la nouvelle pépite du football portugais. Le PSG devrait donc prochainement passer à l'action pour son transfert.

Campos a voulu l'inclure dans l'opération Draxler

Et ce ne serait pas la première fois que Luis Campos s'active pour Antonio Silva. Selon nos informations, l'été dernier, lors des discussions avec Benfica pour le prêt de Julian Draxler, le conseiller sportif du PSG a essayé d'inclure le jeune défenseur central dans l'opération. Refus catégorique du club lisboète, ce qui n'empêchera pas Luis Campos de revenir à la charge.