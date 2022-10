Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Kylian Mbappé, c'est terminé

Publié le 23 octobre 2022 à 21h10

Arthur Montagne

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait son contrat avec le PSG alors que tout laissait penser qu'il signerait au Real Madrid. Une décision qui n'a toujours pas été digérée avec le club merengue, à tel point qu'un transfert dans le futur semble désormais inenvisageable.

Après un très long feuilleton, qui a duré plusieurs mois, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger au PSG. Un choix qui a surpris puisque tout laissait penser que l'attaquant français s'engagerait avec le Real Madrid qui essayait de le recruter depuis plusieurs années. Néanmoins, Kylian Mbappé regretterait déjà sa décision et souhaiterait quitter le PSG. Comme révélé par le10sport.com, un différend économique serait à l'origine de l'agacement de l'ancien Monégasque. Le premier versement de sa prime à la signature, dont le montant total avoisinerait les 150M€, n'aurait effectivement pas été honoré. Malgré tout, cela ne devrait pas pour autant relancer l'intérêt du Real Madrid.

Le Real Madrid ne veut plus de Mbappé

C'est en tout cas ce qu'annonce Tomás González-Martín. Pour Bernabeu Digital , le journaliste d' El Debate assure que le Real Madrid n'entend pas revenir à la charge pour Kylian Mbappé : « Il ne vient pas au Real Madrid parce que lui-même a fermé la porte en jouant le club pour plus d'argent pendant deux ans, la mère a demandé à Florentino (Pérez, président du Real Madrid, NDLR) de lui payer une prime de signature de 120M€, puis il a refusé de venir et maintenant cette année il détruit sa carrière ».

«Pour le Real Madrid c'est fini»