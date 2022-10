Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Mbappé a fait une demande hallucinante au Real Madrid

Publié le 23 octobre 2022 à 16h15

Arthur Montagne

Du côté de l'Espagne, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui. Et pour cause, alors qu'il a repoussé les avances du Real Madrid, il souhaiterait déjà quitter le PSG. Mais au sein du club merengue, il n'est plus le bienvenu. Il faut dire qu'il avait d'énormes exigences... avant de rester à Paris.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a offert à Kylian Mbappé une prime à la signature avoisinant les 150M€, payable en plusieurs fois. D'ailleurs, le premier versement n'a pas été honoré, ce qui a engendré des tensions entre les deux parties. Et selon les informations de Tomás González-Martín, l'entourage de Mbappé avait demandé un peu moins au Real Madrid.

EXCLU @le10sport : Un désaccord financier à l’origine des tensions entre Mbappé et le PSG▶️ La prime à la signature de Kylian Mbappé (environ 150 M€) fait l’objet d’un étalement. Un paiement devait intervenir fin septembre, il n’a pas eu lieu…https://t.co/VmBQBAGIHd — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) October 21, 2022

Le clan Mbappé aurait demandé une prime à la signature de 120M€

« Il ne vient pas au Real Madrid parce que lui-même a fermé la porte en jouant le club pour plus d'argent pendant deux ans, la mère a demandé à Florentino (Pérez, président du Real Madrid, NDLR) de lui payer une prime de signature de 120M€, puis il a refusé de venir et maintenant cette année il détruit sa carrière », assure le journaliste d' El Debate dans une interview accordée à Bernabeu Digital .

«Mbappé est le plus mauvais des trois»