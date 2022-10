Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le mercato de Campos plombé par... la blessure de Varane ?

Publié le 23 octobre 2022 à 11h15

Arnaud De Kanel

Toujours désireux de renforcer la défense du PSG, Luis Campos aimerait faire un beau cadeau à Christophe Galtier en recrutant Milan Skriniar. Le conseiller sportif parisien avait échoué lors du mercato estival et voit désormais un nouveau concurrent entrer dans le dossier. En effet, Manchester United serait très attentif à la situation du Slovaque.

A l'instar des Bleus de Didier Deschamps, la blessure de Raphael Varane pourrait avoir des répercussions sur les plans de Luis Campos dans le recrutement. Priorité absolue du PSG, Milan Skriniar ferait l'objet d'un intérêt de Manchester United suite à la blessure du Français.

Varane se blesse...

Opposé à Chelsea avec son club de Manchester United, Raphael Varane s'est blessé au genou en tentant d'intervenir sur Pierre-Emerick Aubameyang. En pleurs, le défenseur tricolore a été contraint de céder sa place et une absence longue durée est redoutée. Alors, les Red Devils auraient ciblé son remplaçant.

...United pense à Skriniar !