Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mourinho peut boucler un transfert XXL qui a échappé à Campos

Publié le 23 octobre 2022 à 15h15

Axel Cornic

A la recherche d’un attaquant de pointe tout au long du mercato estival, Luis Campos a travaillé sur plusieurs pistes et notamment celle menant à Gonçalo Ramos. La pépite de Benfica n’est finalement jamais arrivée au Paris Saint-Germain et désormais, c’est l’AS Roma de José Mourinho qui pourrait rafler la mise.

Très peu connu il y a quelques mois encore, Gonçalo Ramos est en train de se faire un nom avec des prestations très abouties depuis le début de la saison. De quoi donner des regrets au PSG et surtout à Luis Campos, qui aurait bien aimé l’offrir comme renfort à Christophe Galtier cette saison.

PSG : Impliqué dans une grosse polémique, Neymar fait une nouvelle annonce fracassante https://t.co/Hn0L598XlA pic.twitter.com/5T18BITJ4k — le10sport (@le10sport) October 23, 2022

Gonçalo Ramos, nouvelle priorité de la Roma ?

La tâche semble être beaucoup plus compliquée maintenant. De plus en plus de clubs se sont en effet intéressés à la nouvelle pépite du football portugais et cela serait notamment le cas de l’AS Roma. A en croire les récentes révélations de Calciomercato.it , José Mourinho aurait réclamé le recrutement de Gonçalo Ramos, devenu sa grande priorité en attaque.

Tiago Pinto, le joker de Mourinho